Владивосток, 5 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Приморье появится первое в России беспилотное аэротакси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Porsche Аэротакси Porsche

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Губернатор края Олег Кожемяко обсудил новшество с экспертами по цифровизации и бизнесменами. Аэротакси будет летать из центра Владивостока в аэропорт.

В стране выбрано пять регионов, где «Почта России» тестирует беспилотники, используя их для доставки грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, лётный прототип грузового дрона разработали учёные в Белгородской области. Первые испытания прошли успешно.