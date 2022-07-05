Ульяновск, , 07:37 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении продавца, которую обвинили в продаже алкогольных напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет 47-летняя продавец-кассир одного из магазинов в Ленинском районе Ульяновска. Органами предварительного расследования установлено, что вечером 3 июня 2022 года она продала несовершеннолетней несколько бутылок пива.

В надзорном ведомстве отмечают, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ («Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»).

Продавца обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске продавец стал жертвой преступления. По данным правоохранителей, 23 декабря 2021 года в одном из магазинов по улице Варейкиса в Ульяновске напали с ножом на сотрудника магазина. Пострадавшего удалось спасти.

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