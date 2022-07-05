Заринск, Алтайский край, , 07:36 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 5 июля сообщает подробности серьёзного пожара, случившегося в Заринске по улице Железнодорожная. Горели частный жилой дое с баней под одной крышей. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание, его площадь составила около 15 квадратных метров.

Пожар skeeze

На пожаре спасены четверо человек. В работе были задействованы 11 человек личного состава, четыре единицы техники. Также на месте происшествия работали добровольные пожарные.

Всего за минувшие сутки, 4 июля, в Алтайском крае ликвидировано 15 пожаров, 4 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидирован один пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня сьёзный пожар, произошедшел в Рубцовске на ул. Волжская. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки.

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