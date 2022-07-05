Лугано, Швейцария, 5 июля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Европейские страны должны подготовиться к помощи Украине в рамках ее будущего «обновления», заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала 4 июля в ходе международной конференции по украинской ситуации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

Мероприятие проходит в швейцарском городе Лугано и продлится два дня. В нём участвуют представители 40 стран, а также международных организаций и крупных компаний. Фиала отметил, что о том, когда начнется полномасштабная реконструкция Украины, пока говорить трудно.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что европейские страны уже якобы могут начать восстановление ряда украинских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня правительство Чехии решило передать Украине дополнительную партию военной помощи на сумму более 8 млн крон (свыше €320 тыс.).