Кемерово, , 07:32 — REGNUM В Кемеровской области внесены изменения в некоторые региональные законы в сфере налогообложения. Решение принято депутатами парламента Кузбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В нынешней экономической ситуации важна поддержка предпринимательского сообщества, особенно тех, кто только планирует заняться бизнесом. Необходимо создавать благоприятные налоговые условия для них, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Принятие изменений в законодательные акты будет способствовать ускорению программы импортозамещения и снижению негативных последствий санкций, введённых в отношении России со стороны недружественных зарубежных стран. Кроме того, это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса и созданию в регионе новых рабочих мест».

Так, на 50% снизился налог на имущество организаций IT-отрасли, снижены ставки по упрощённой системе налогообложения, определены сферы применения патентной системы налогообложения, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продлены налоговые каникулы до 1 января 2025 года.