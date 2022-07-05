Кемерово, 5 июля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области внесены изменения в некоторые региональные законы в сфере налогообложения. Решение принято депутатами парламента Кузбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«В нынешней экономической ситуации важна поддержка предпринимательского сообщества, особенно тех, кто только планирует заняться бизнесом. Необходимо создавать благоприятные налоговые условия для них, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Принятие изменений в законодательные акты будет способствовать ускорению программы импортозамещения и снижению негативных последствий санкций, введённых в отношении России со стороны недружественных зарубежных стран. Кроме того, это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса и созданию в регионе новых рабочих мест».

Так, на 50% снизился налог на имущество организаций IT-отрасли, снижены ставки по упрощённой системе налогообложения, определены сферы применения патентной системы налогообложения, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продлены налоговые каникулы до 1 января 2025 года.