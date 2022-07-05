Орск, Оренбургская область, 5 июля 2022, 07:28 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области 5 июля суды получили письма с угрозами терактов, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.
Эвакуируют Ленинский и Советский районные суды города. В зданиях проводят проверки.
Напомним, 4 июля прошла эвакуация судов в Оренбурге. Причиной стали также анонимные сообщения о минировании объектов. Все они оказались ложными.
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