Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:27 — REGNUM Пепловый выброс произошел на курильском вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко Rdfr

«Произошел пепловый выброс на высоту 2.5 км», — уточнили в ведомстве.

Шлейф от выброса ушел на юго-восток от исполина. Отмечается, что в Северо-Курильске выпадения пепла не фиксировалось. Также не ощущался и запах сероводорода. В связи с этим отмечается, что угрозы для жителей острова выброс не представлял.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз выброс пепла на вулкане Эбеко произошел 3 июля. Тогда исполин выбросил столб пепла на высоту двух километров. Пеплопада в населенных пунктах острова Парамушир не наблюдалось. Выброс также не представлял опасности для жителей острова.

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