Петропавловск-Камчатский, 5 июля 2022, 07:26 — REGNUM На Камчатке в ДТП на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково погибли медведица и медвежонок. Ещё один маленький косолапый скрылся в лесу, написало со ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии края Владимира Гордиенко ИА «Кам 24».
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На дороге не было следов ДТП, поэтому специалисты пришли к выводу, что медведей сбил грузовик.
Туши животных утилизируют.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине возле детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» был замечен бурый медведь. Всех детей закрыли в корпусах, на место прибыли охотоведы, написало astv.ru.