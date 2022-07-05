Кемерово, , 07:25 — REGNUM Спецоперация России должна быть доведена до конца. Такое мнение высказал майор в отставке из Кемерова Олег Михайлютин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я много раз бывал там. У меня очень много друзей в Донецке, Мариуполе, Константиновке, где родился наш Герой Юрий Двужильный, — рассказал он. — Украинская армия бомбит Донецк и другие города, не взирая на то, что там живут малые дети, старики, инвалиды. Всё подвергается бомбёжкам».

Он отметил, что США снабжают Украину оружием, «а потом снаряды ложатся в городах Донбасса».