Кемерово, 5 июля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Спецоперация России должна быть доведена до конца. Такое мнение высказал майор в отставке из Кемерова Олег Михайлютин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Я много раз бывал там. У меня очень много друзей в Донецке, Мариуполе, Константиновке, где родился наш Герой Юрий Двужильный, — рассказал он. — Украинская армия бомбит Донецк и другие города невзирая на то, что там живут малые дети, старики, инвалиды. Всё подвергается бомбёжкам».

Он отметил, что США снабжают Украину оружием, «а потом снаряды ложатся в городах Донбасса».