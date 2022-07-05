Мазановский район, Амурская область, 5 июля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В селе Новокиевский Увал Мазановского района Амурской области пропал подросток. 11-летний мальчик ушёл из дома и не вернулся, его рюкзак нашли возле реки Зея, сообщил 5 июля телеграм-канал прокуратуры региона.

Ярспас Поиски пропавшего ребенка

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Рюкзак ребёнка обнаружили на берегу сотрудники полиции. Тело подростка ищут в реке.

«Прокуратура Мазановского района выясняет обстоятельства происшествия, проверяет исполнение законодательства о безопасности на воде и законодательство о профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 11-летнего мальчика унесло течением во время купания в реке Тында. Тело ребёнка нашли.