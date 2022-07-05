Владивосток, , 07:30 — REGNUM В минувшие выходные, 2 и 3 июля в Приморье зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, сообщило ГИБДД региона.

ДТП 06.мвд.рф

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В числе ДТП — 68 — с материальным ущербом, 14 — с пострадавшими, два человека погибли, 20 — травмированы, повреждено 152 транспортных средства.

Одно из частых основных нарушений Правил дорожного движения — несоблюдение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске водитель рейсового автобуса сбил пешехода.