Кемерово, , 07:16 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 июля, на лечении находится 521 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Kraszdrav.ru

За прошедшие сутки было выявлено 30 новых носителей коронавируса. За это же время 40 человек выписаны с выздоровлением.

Отметим, что по данным на 4 июля, за прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса.

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Всего в регионе зарегистрировано 166 449 случаев заражения коронавирусом, 163 458 человек выздоровели, 2470 пациентов скончались.