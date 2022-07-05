Оренбург, 5 июля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области наследнику квартиры пришлось выплатить страховой компании свыше 500 тыс. рублей, поскольку бывший владелец жилья был признан виновным в пожаре и по его вине затопили парикмахерскую. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

ИА REGNUM Деньги

В квартире многоквартирного дома в 2019 году произошел пожар. Собственник жилья погиб. Он уснул с непотушенной сигаретой, от которой произошло возгорание.

Во время тушения квартиры произошел залив расположенной в этом же доме парикмахерской. Ущерб составил свыше 517 тыс. рублей. Собственник застрахованной парикмахерской получил от страховой компании компенсацию. В свою очередь страховщик потребовал от наследника возмещения выплаты.

«И суд первой инстанции, и суд апелляционной инстанции пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с наследника в пользу страхователя суммы ущерба ввиду того, что стоимость перешедшего к наследнику после смерти лица, виновного в пожаре, имущества такую сумму ущерба покрывала», — сказали в пресс-службе суда.