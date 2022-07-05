Вашингтон, 5 июля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Ветеран морской пехоты США Карл Декель, которому несколько недель назад исполнилось 100 лет, заявил, что его страна «катится в ад». Об этом он сказал в эфире телеканал Fox13.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Декель расплакался и признал, что многие ценности, за которые сражались и погибали американские военные в период Второй мировой войны, больше не актуальны и всё «пошло насмарку».

«Я настолько расстроен, поскольку всё то, что мы делали, и то, за что боролись… И парни, которые погибли за это… Всё это идет насмарку!», — отметил ветеран

По его мнению, США больше не являются тем государством, которым были, а жители страны не ценят то, что их окружает. Декель добавил, что во время войны служение родине являлось самым важным делом в его жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля бывший американский президент Дональд Трамп обвинил действующую администрацию США в том, что она разрушает страну и ведет ее в ад.