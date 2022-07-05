Вашингтон, 5 июля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Наличие экономических трудностей в стране признал президент США Джозеф Байден в ходе своего выступления 4 июля по случаю Дня независимости. Речь американского лидера транслировали все ведущие телеканалы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США заявил, что экономика страны растёт, хотя и не безболезненно, а в последнее время у граждан были основания полагать, что «свободы становится меньше», права, которые они считали гарантированными, уже таковыми не являются. Однако Байден выразил уверенность в том, что США преодолеют все трудности. О каких именно угрозах для свободы идёт речь, Байден уточнять не стал.

«Я знаю, что многие американцы смотрят вокруг, видят разобщенную страну и глубоко обеспокоены этим обстоятельством. Я понимаю. Но я считаю, что мы в большей степени едины, нежели разобщены», — отметил глава Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские политики и представители бизнес-сообщества прогнозируют рецессию в США, которая повлечет за собой массовые сокращения персонала.