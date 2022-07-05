Чебоксары, 5 июля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Чувашии «фронтовики» просят главу республики принять меры по снижению аварийности на дороге Шихазаны — Калинино, ремонт которой должен был завершиться ещё в 2019 году, но был сорван и обернулся судами. По словам водителей, которые приводят общественники, дорога сейчас стала опаснее, чем была до начала затянувшегося ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском отделении ОНФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Речь идёт о дороге Шихазаны — Калинино в Вурнарском районе. Капитальный ремонт 12-километрового участка начался в 2019 году и в том же году его планировали завершить. Данный объект на тот момент был в числе крупных в Чувашии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Фронтовики» напоминают, что контракт стоимостью 323,46 млн рублей был заключён с третьей попытки, отмечая, что тогда до срока завершения работ оставалось всего четыре месяца. Общественники отмечают, что в конце декабря 2019 года контракт был расторгнут, так как объект не был сдан в срок, после чего началась судебная тяжба с подрядчиком.

«Завершение ремонта люди вынуждены ждать по сей день. Парадокс, но по словам водителей, дорога сейчас стала опаснее, чем была до начала затянувшегося ремонта», — отмечают «фронтовики».

Общественники поясняют, что вместо прежних «очевидных дефектов» появились «незаметные провалы дорожного полотна, значительные перепады высот на стыках между новым и старым покрытием».

«Дорога подвергает опасности жизнь и здоровье автомобилистов и пешеходов, вынужденных пользоваться ею уже много лет. И судебные тяжбы не являются оправданием такому бездействию. Мы обратились к главе Чувашии с просьбой как можно скорей завершить ремонт дороги», — цитируют в региональном штабе ОНФ сопредседателя Илью Васильева .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском региональном штабе ОНФ после резонансной истории с пандусами, которые оказались недоступными для атлетов-колясочников, попросили главу республики взять под контроль реализацию в регионе программы «Доступная среда».