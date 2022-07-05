Токио, , 07:08 — REGNUM Япония выразила Китаю очередной протест в связи с заходом в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море двух патрульных кораблей КНР. Об этом министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси 5 июля заявил на пресс-конференции в Токио.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Есимаса Хаяси «Сегодня утром два корабля КНР зашли в наши территориальные воды у Сенкаку и пытались сблизиться с японским рыболовецким судном. В настоящее время они продолжают там находиться. Мы выразили протест по дипломатическим каналам».

Хаяси подчеркнул, что острова Сенкаку являются исконной территорией Японии, в связи с чем действия кораблей Китая являются неприемлемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, через зону, которая прилегает к акватории вокруг спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) 4 июля прошёл корабль ВМФ России. По данным минобороны Японии, после входа корабля ВМФ РФ в названную зону за ним проследовал фрегат ВМС Китая.

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