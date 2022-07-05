Пермь, , 07:03 — REGNUM В Пермском крае сотрудники госорганов переводят на единый почтовый домен (ЕПД). Прикамье является единственным регионов в России, где разработан собственный домен, сообщили в краевом министерстве информационного развития и связи.

Интернет Acf.ua

Реализация проекта будет способствовать усилению мер по защите информации. Губернатор поручил провести работу по переводу чиновников на единый почтовый домен в максимально короткие сроки — до конца лета.

На ЕПД уже перешли все сотрудники МФЦ по Пермскому краю. На данный момент создано около 10 тысяч почтовых ящиков. В 2022 году на ЕПД переведут сотрудников учреждений министерств образования и здравоохранения (школ и больниц). Объём приобретенных лицензий позволяет подключить до 60 тысяч пользователей.

Добавим, единый почтовый домен создан по итогам заседания антитеррористической комиссии в Пермском крае от 3 февраля 2021 года. За надежность коммуникаций и сохранность информации отвечают передовые средства киберзащиты — двухфакторная аутентификация, автоматическое шифрование для безопасного хранения информации и другие средства безопасности. Это позволяет оградить пользователей платформы от вредоносных рассылок, фишинга, попыток взлома и неправомерного получения доступа к их конфиденциальным данным.