Якутск, 5 июля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Чурапчинском районе Якутии установился пятый класс пожарной опасности, который является чрезвычайно высоким. Об этом сообщил 5 июля на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплёв.

bertknot Лесной пожар

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Высокий, четвёртый класс пожарной опасности сохраняется в Амгинском и Нюрбинском районах, а также в городском округе Якутск. За сутки высокая грозовая активность зафиксирована в Нерюнгринском, Алданском, Олёкминском, Мирнинском и Горном районах.

«Особую озабоченность вызывают Нерюнгринский и Алданский районы, где в результате повышенной грозовой активности ежедневно возникают лесные пожары на труднодоступных и удалённых территориях», — отметил Андрей Коноплёв.

В этих районах будет работать самолёт, вызывающий искусственные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не тушат 56 лесных пожаров из 77. Борьба с огнём не ведётся на отдалённых и труднодоступных территориях.