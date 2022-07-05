Красноярск, 5 июля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Администрация Красноярска объявила торги на выполнение работ по строительству детского сада на ул. Крайней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Prokuror-kaluga.ru В детском саду

Начальная максимальная цена контракта — 208 млн рублей. Заявки принимаются до 18 июля.

Победитель торгов должен будет построить трехэтажный детский сад, рассчитанный на 190 воспитанников. Кроме того, необходимо обеспечить его всеми необходимыми коммуникациями, системой безопасности, освещением, провести озеленение. На территории будут построены спортплощадка, автогородок, теневые навесы, игровые площадки.

Работы необходимо завершить до 1 сентября 2023 года. Детсад строится с привлечением средств краевого бюджета.

В мэрии подчеркнули, что проект для детсада на улице Крайней подготовлен с применением проектной документации повторного использования. Аналогичный детсад в Красноярске уже построен в микрорайоне Бугач на улице Калинина.

Добавим, за последние 4,5 года в Красноярске построено 19 детских садов в рамках нацпроекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, в частных детских садах Свердловской области появятся дополнительные ясельные группы для бюджетного размещения детей.

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