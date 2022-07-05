Якутск, , 07:03 — REGNUM В Якутии не тушат 56 лесных пожаров из 77. Борьба с огнём не ведётся на отдалённых и труднодоступных территориях, сообщил на брифинге 5 июля заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплёв.

Лесной пожар

Читайте также: В Якутии зафиксировали 52 лесных пожара, из них тушат только 18

По его словам, за сутки в республике обнаружили 27 новых лесных пожаров на территории в 2,9 тыс. га. В том числе два возгорания появились на территории природного парка «Ленские столбы».

Общая площадь пожаров, которые решено не тушить, составляет более 30 тыс. га. Всего огнём охвачены свыше 38,5 тыс. га территории Якутии. С возгораниями борются 612 человек и 27 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Якутии обнаружили 26 новых лесных пожаров. Больше всего очагов насчитывалось в Нерюнгринском и Алданском районах республики.