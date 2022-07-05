Новосибирск, , 07:00 — REGNUM В Новосибирской области подвели итоги реализации антикризисных мер за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всего за счёт применения дополнительных мер поддержки бизнеса и предприятий в экономику региона удалось привлечь более 40 млрд рублей, — рассказал Травников. — В целом результат достаточно неплохой. Продолжаем усиленно работать во втором полугодии».

Глава региона уточнил, что ряд мер нужно донастроить, а некоторые из них по разным причинам уже не востребованы.