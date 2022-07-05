Новосибирск, 5 июля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области подвели итоги реализации антикризисных мер за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Всего за счёт применения дополнительных мер поддержки бизнеса и предприятий в экономику региона удалось привлечь более 40 млрд рублей, — рассказал Травников. — В целом результат достаточно неплохой. Продолжаем усиленно работать во втором полугодии».

Глава региона уточнил, что ряд мер нужно донастроить, а некоторые из них по разным причинам уже не востребованы.