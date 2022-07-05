Южно-Сахалинск, 5 июля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Представители Сахалина уже больше месяца работают в Шахтёрске Донецкой Народной Республики, над которым островной регион взял шефство, об этом в своём телеграм-канале 5 июля написал губернатор области Валерий Лимаренко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

Читайте также: В Минобороны рассказали о гуманитарных акциях в Донбассе

Перед специалистами стоит задача помочь городу вернуться к мирной жизни, обеспечить его жителям минимальные удобства, подготовить дома и социальные объекты к предстоящей зиме.

Сахалин передал Шахтёрску технику для коммунальных служб, школьный автобус, пожарную машину.

«Сахалинцы всегда отличались сильным характером и открытым сердцем, способностью прийти на помощь тем, кто находится в беде. И сегодня мы вместе с теми, кто отстаивает свое право на жизнь и свободу, сохранение наших исконных ценностей», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР, Харьковской и Запорожской областях 4 июля организовано шесть гуманитарных акций, в ходе которых населению передано более 290 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.