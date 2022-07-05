Москва, , 12:35 — REGNUM Комиссия по профессиональному образованию Таиланда и Международный фонд развития человека FocusAcademy подписали меморандум о взаимопонимании. Организации планируют совместными усилиями при поддержке EdTech-производителя ROBBO развивать тайское профессиональное образование в области технологий в соответствии с международными стандартами.

Проект нацелен на поддержку и развитие профессионального технического образования в Таиланде. Комиссия по профессиональному образованию Таиланда и Международный фонд развития человека FocusAcademy планируют обмениваться знаниями и академическими исследованиями на тему преподавания робототехники и искусственного интеллекта, содействовать развитию учебных заведений, преподающих эти дисциплины, а также формировать кадровый резерв педагогов в сфере высоких технологий. Кроме того, меморандум предполагает подготовку школьников и студентов к международным олимпиадам и соревнованиям по программированию роботов.

Технологическую поддержку проекту окажет EdTech-компания ROBBO. Международный фонд развития человека FocusAcademy планирует поставлять в школы Таиланда «РОББО Классы» — наборы оборудования, программного обеспечения и методических материалов собственной разработки ROBBO для обучения детей программированию, робототехнике и 3D-моделированию. На продуктовой линейке «РОББО» обучается уже более 100 тысяч человек.

В Таиланде продукты ROBBO представлены с 2017 года. При участии локальных партнеров компания развивает сеть робототехнических кружков «РОББО Клуб» по модели франшизы, а также внедряет «РОББО Классы» в школы Бангкока. Программное обеспечение и часть методических материалов ROBBO переведены на тайский язык. Они полностью соответствуют международным стандартам STEM-образования.

ROBBO — участник национального проекта «Международная кооперация и экспорт». АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» оказал компании поддержку в сертификации продуктов на международном рынке, их размещении на электронных торговых площадках, в участии в международных выставках и поиске локальных партнеров. Сейчас ROBBO поставляет товары в 27 стран мира, включая страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки и другие.

«Поддержка проекта позволит нам ускорить экспансию на рынок Таиланда. В рамках сотрудничества с государственными организациями страны мы уже провели летний лагерь для школьников, а также региональный тур международной Scratch Олимпиады. Сейчас наши локальные партнеры ведут переговоры о систематических поставках продуктов ROBBO в образовательные учреждения Таиланда», — комментирует Екатерина Экало, директор по франчайзингу ROBBO.

«Мы видим большой потенциал в развитии на рынке Таиланда. В последние годы в стране начала бурно расти ИТ-индустрия. Кроме того, Таиланд привлекает множество людей со всего мира, которые заинтересованы в запуске инновационных проектов. В перспективе 5−7 лет он вполне может стать одним из ключевых международных «хабов» для разработчиков в Юго-Восточной Азии. Но пока этот процесс тормозит острый дефицит ИТ-специалистов. Нужно обучать больше программистов и разработчиков передовых технологий в соответствии с потребностями быстро растущего рынка. Запущенная инициатива стимулирует этот процесс», — считает Павел Фролов, основатель и продюсер ROBBO.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать), а также воспользоваться сервисами цифровой платформы «Мой экспорт» в режиме «одного окна» Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom.gov.ru). Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020.