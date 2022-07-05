Абдулино, Оренбургская область, , 06:51 — REGNUM В Абдулино Оренбургской области задержан врач-нарколог. Ему инкриминируют мошенничество, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, установлена причастность медика к факту присвоения 20 тыс. рублей. Врач ввёл в заблуждение 45-ленюю женщину, заявив о наличии оснований постановки на наркологический учёт. Оренбурженка перевела на счет медика 20 тыс. рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Фигурант имеет статус подозреваемого. Санкции статьи Уголовного кодекса России предусматривают до шести лет лишения свободы.