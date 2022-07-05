Осло, , 06:51 — REGNUM Работники нефтегазовой отрасли в Норвегии начали забастовку, пытаясь добиться повышения уровня заработной платы. Об этом 5 июля сообщает агентство Reuters.

Нефтедобыча в Норвегии Thebarentsobserver.com

О начале протестной акции заявил глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен. Забастовка началась в ночь на 5 июля, на первом этапе участники акции приостановят работы на трёх нефтегазовых месторождениях, расположенных на континентальном шельфе в Северном море.

Организаторы забастовки указали, что 6 июля к протестующим присоединятся работники ещё трёх месторождения. Если ситуация с заработной платой не поменяется, то число бастующих возрастёт, так как к ним примкнут работники ещё трёх нефтегазовых месторождений.

Уточняется, что действуя такими темпами, бастующие добьются сокращения суточной добычи газа в Норвегии на 25%, нефти — на 15%.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста в Берлине против поставок Германией вооружения на Украину и против политики милитаризации страны.

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