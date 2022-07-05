Москва, , 06:50 — REGNUM Информацию о том, что действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник может пойти на повышение, оценил в своем телеграмм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov.ua

Сообщения об украинском дипломате ранее распространило немецкое издание Bild. По сведению журналистов, Мельник вскоре может покинуть свой пост и стать заместителем министра иностранных дел Украины.

Пушков напомнил, что украинский посол не раз позволял себе оскорбительные высказывания в адрес руководства ФРГ. Российский сенатор с иронией отметил, что власти Германии могут испытать чувство гордости из-за повышения Мельника.

«Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», после чего группа депутатов бундестага призвала выслать украинского дипломата из Германии.