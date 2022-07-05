Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Американские политики и представители бизнес-сообщества прогнозируют рецессию в США, которая повлечет за собой массовые сокращения персонала. Об этом сообщает газета The Politico.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Джо Байден говорит, что «нет ничего неизбежного» в рецессии в США. Его голос все более одинок в том, что касается данной возможности», — заявили авторы публикации.

Отмечается, что в настоящее время Соединенные Штаты столкнулись с самыми высокими за прошедшие 40 лет темпами роста инфляции. Это вызывает опасения не только на Уолл-стрит, но и в Вашингтоне. При этом члены Конгресса США от Республиканской партии уверены, что рецессии не избежать.

«Американцы и так настроены пессимистично относительно экономики, несмотря на то что безработица находится на уровне 3,6%, это близко к самому низкому показателю в новейшей истории, а сокращение экономики будет еще более болезненным, повлечет за собой волну увольнений и сокращение заработной платы», — отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что Соединенные Штаты ожидает закрытие предприятий и рост безработицы, если администрация американского президента Джо Байдена не сможет стабилизировать экономическую ситуацию.

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