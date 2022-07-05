Екатеринбург, 5 июля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Свердловской области нападению клещей подверглись 41 195 человек. Такие данные с начала сезона и по 4 июля сообщает областное управление Роспотребнвдзора.

Kaluganews.com Клещ

Среднеобластной показатель в 1,28 раза выше аналогичного периода 2021 года. Также он превышает и средний многолетний уровень.

Среди пострадавших значится 7485 детей. Случаи присасывания клещей зафиксированы в 66 муниципальных образованиях.