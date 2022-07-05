Орск, Оренбургская область, , 06:42 — REGNUM В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица отклонил проект по разработке карьера по добыче серпентинита, предложенный Новотроицким цементным заводом. Информация об этом опубликована на официальном портале муниципалитета.

Карьер Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Проекты внесения изменений в генеральный план Орска, правил землепользования и застройки муниципального образования, а также документация по планировке территории, с целью разработки недр, отправлены на доработку. Постановление издано в целях соблюдения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

По информации ural56.ru, завод может до 1 декабря 2022 года доработать проект и вновь представить на рассмотрение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект по разработке карьера на окраине Орска оказался в центре скандала. Люди возмутились тому, что в микрорайоне Северный начнут горную породу и забили тревогу, опасаясь за своё здоровье и здоровье детей. Дело дошло до обращения за помощью к президенту России Владимиру Путину.

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