Скандальный проект разработки карьера на востоке Оренбуржья отклонили
Орск, Оренбургская область, 5 июля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица отклонил проект по разработке карьера по добыче серпентинита, предложенный Новотроицким цементным заводом. Информация об этом опубликована на официальном портале муниципалитета.
Проекты внесения изменений в генеральный план Орска, правил землепользования и застройки муниципального образования, а также документация по планировке территории, с целью разработки недр, отправлены на доработку. Постановление издано в целях соблюдения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
По информации ural56.ru, завод может до 1 декабря 2022 года доработать проект и вновь представить на рассмотрение.
Как уже сообщало ИА REGNUM, проект по разработке карьера на окраине Орска оказался в центре скандала. Люди возмутились тому, что в микрорайоне Северный начнут горную породу и забили тревогу, опасаясь за своё здоровье и здоровье детей. Дело дошло до обращения за помощью к президенту России Владимиру Путину.