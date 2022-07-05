Орск, Оренбургская область, 5 июля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица отклонил проект по разработке карьера по добыче серпентинита, предложенный Новотроицким цементным заводом. Информация об этом опубликована на официальном портале муниципалитета.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карьер

Проекты внесения изменений в генеральный план Орска, правил землепользования и застройки муниципального образования, а также документация по планировке территории, с целью разработки недр, отправлены на доработку. Постановление издано в целях соблюдения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

По информации ural56.ru, завод может до 1 декабря 2022 года доработать проект и вновь представить на рассмотрение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект по разработке карьера на окраине Орска оказался в центре скандала. Люди возмутились тому, что в микрорайоне Северный начнут горную породу и забили тревогу, опасаясь за своё здоровье и здоровье детей. Дело дошло до обращения за помощью к президенту России Владимиру Путину.