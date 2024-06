Барнаул, 5 июля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Летом 2022 года в Алтайском крае запланировано более 20 событий и туристических мероприятий, сообщает директор «Алтайтурцентра» Александра Томашевич. По его словам, для гостей и жителей региона состоятся спортивные и культурные мероприятия, тематические форумы и музыкальные фестивали в городах и районах.

Светлана Шаповалова Алтайски край

Так, в июле гостей ждут на гастрономическом фестивале вареника «Всэ будэ смачно!» в Романовском районе, на Яровом, где пройдет флешмоб по массовому лежанию на воде, а на фестивале Because of the Beatles вновь будут звучать песни легендарной ливерпульской четверки.

В августе запланированы сибирский фестиваль триатлона Altai3Race, фестиваль бардовской песни «Звенигора», «Экскурсионный флешмоб» и другие события.

Ряд мероприятий пройдет в Алтайском крае впервые. В частности, в их числе — спортивный забег на вершину горы Муха в Алтайском районе, шоссейная многодневная велогонка на «Бирюзовой Катуни» и фестиваль национальных традиций «День Чумыша», который запланирован на начало сентября.

Самые интересные массовые события, наиболее привлекательные для туристов, входят в событийный календарь, который ежегодно издает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности совместно с Алтайтурцентром. В событийный календарь 2022 года вошло более 40 праздников в районах и городах края.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми привлекательными туристическими направлениями в России стали Алтай, Сочи и Санкт-Петербург.

