Чебоксары, 5 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Чебоксарах жители продолжают попадаться на известные схемы мошенников, которые представляются сотрудниками банков. Поверив аферистам, ещё одна чебоксарка лишилась крупной суммы — 1,5 млн рублей, в том числе оформленных в кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

1 июля в отдел полиции обратилась 69-летняя местная жительница. Она поверила неизвестному, который позвонил ей на телефон и представился сотрудником банка, убедив в том, что её личный кабинет на портале госуслуг якобы взломан мошенниками и на неё оформлен кредит.

«Пенсионерку попросили помочь найти «нечистого на руку» сотрудника банка, который причастен к этой афере, для чего нужно было пополнить некие счета на крупную сумму», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что чебоксарка поверила аферистам, перечислив на продиктованные по телефону счета 900 тыс. рублей, вырученных от продажи автомобиля, занятые у родственников 100 тыс. рублей и более 500 тыс. рублей взятых в кредит средств. В общей сложности мошенникам было перечислено 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, идут оперативно-розыскные мероприятия.

В полиции отмечают, что 1 июля с аналогичными заявлениями обратились ещё два человека. 26-летняя девушка по этой же причине перечислила на неизвестные счета 280 тыс. рублей, 41-летняя женщина отдала аферистам 850 тыс. рублей.

Всего в первом полугодии жертвами лжебанкиров стали 189 чебоксарцев, которые лишились порядка 60 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми был задержан 19-летний мужчина, которого подозревают в серии мошенничеств в отношении чебоксарцев.

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