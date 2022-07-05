Токио, , 06:32 — REGNUM Новые антироссийские санкции утвердило правительство Японии. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба японского министерства финансов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

В санкционный список попали 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии. В частности, в него были внесены вице-премьер России Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, глава ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и другие.

Кроме того, правительством Японии с 5 сентября утверждён запрет на предоставление России услуг по бухучету, аудиту и консалтингу.

Дополнительно власти Японии ввели запрет на импорт золота из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония вряд ли откажется от закупок российского газа из-за непростой ситуации в энергосфере страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония хочет продолжить закупку газа из России