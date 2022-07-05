5 июля 2022 | Время чтения 6 мин

В Каменске-Уральском Свердловской области намечается взрывоопасная ситуация. Более 140 бывших сотрудников местного хлебокомбината устали ждать обещанную им зарплату и готовы выходить на митинги и пикеты. Тем более в регионе в сентябре пройдут губернаторские выборы — самое время напомнить о себе.

Елена Миронова, , 07:52 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области намечается взрывоопасная ситуация. Более 140 бывших сотрудников местного хлебокомбината устали ждать обещанную им зарплату и готовы выходить на митинги и пикеты. Тем более в регионе в сентябре пройдут губернаторские выборы — самое время напомнить о себе.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

Работникам Каменск-Уральского хлебокомбината, по их словам, задолжали зарплату с августа 2019 года по 15 января 2020 года. Они утверждают, что уволились по собственному желанию «обманным путём».

«Нас 143 человека. Больше пенсионеры и мамы с детьми. Очень просим выплатить то, что мы заработали. Если не можете выплатить нам зарплату, то, может, кто-то услышит из неравнодушных и поможет оплатить зарплату за Гайсина. Мы будем очень благодарны», — пишут губернатору Евгению Куйвашеву бывшие работники хлебозавода.

Люди отмечают, что пока они два с половиной года дожидались положенных им денег, пятеро из них уже скончались. За это время они обратились с жалобами в гострудинспекцию, прокуратуру, в администрацию президента России Владимира Путина, неоднократно писали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но дело с мёртвой точки не движется.

«Сколько можно над нами издеваться? У нас дети, их одевать, обувать надо, кормить. А пенсионерам уже по 70 лет. Не дождутся этих денег — умрут», — говорят оставшиеся без денег работники хлебокомбината на видео, записанном ИА «Время-Пресс».

Речь идёт о суммах 60-70 тысяч рублей на человека, пояснили работники завода корреспонденту ИА REGNUM. То есть людям в месяц платили на тысячу рублей больше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который на тот момент, в 2019 году, в Свердловской области составлял 11 280 рублей.

Экс-работники хлебозавода признаются, что постоянно тормошили городскую прокуратуру.

Работники Каменск-Уральского хлебокомбината Цитата из видеообращения работников Каменск-Уральского хлебокомбината Обращение работников Каменск-Уральского хлебокомбината

«Не удалось решить вопрос выплаты заработной платы перед работниками хлебокомбината. Понятно, что они должны эту заработную плату получить, но, к сожалению, законодательство вроде озвучивает это право, но когда предприятие — банкрот и не имеет ресурсов по выплате заработной платы, эти обязательства считаются утраченными, условно говоря. Я пытался нестандартными методами данный вопрос решить, выходя на фактического собственника. Было обещание выплатить, но, к сожалению, не было выполнено», — заявил в интервью телекомпании «РИМ-ТВ» 23 июня 2022 года прокурор города Каменска-Уральского Владимир Васильев.

Прокурор города Каменска-Уральского Владимир Васильев Цитата из видео РимМедиа. vk.com/rimmedia

Неверие, отчаяние, обида сквозят в словах бывших работников хлебокомбината, которым приходится довольствоваться общими словами законников. В их речах постоянно звучит: «С нами поступали, как с рабами, пока мы работали. И простились, даже не поблагодарив за рабский труд». Хлебозавод переходил годами из рук в руки, реальное начальство в лицо никто не знал, и оно было за пределами досягаемости. И немудрено, что в конце концов людей в край запутали, где ОАО обанкротилось, а где ООО «Каменск-Уральский хлебокомбинат».

«Вроде как говорят в прокуратуре, что фактический владелец носит фамилию Гайсин, а некий Домников — подставное лицо. Что за дела? Это же завод, где трудятся сотни человек, а не контора «бублики-баранки»! Мы когда увольнялись по собственному желанию из ООО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», то писали в заявлениях «с последующей выплатой зарплаты». А денег как не было, так и нет», — с горечью констатирует бывшая работница предприятия Татьяна Николаевна.

«Малик Гайсин — одна из самых таинственных персон региона. Структура его собственности крайне запутана. По последним данным, бизнес Малика Гайсина можно разделить на три составляющих: фармацевтика, промышленность и хлебное направление», — пишет «Деловой квартал».

Распутывая клубок акционеров каменского комбината, не устаёшь удивляться: чем дальше в лес, тем больше неожиданностей. Согласно данным системы «Контур. Фокус», банкротом является ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», основным видом деятельности которого является сдача внаём собственного недвижимого имущества. Резолютивная часть по банкротному делу №А60-30 962/2018 Арбитражным судом Свердловской области объявлена 27 января 2020 года. Из материалов дела следует, что у данного предприятия «Задолженность по заработной плате отсутствует. Доказательства, подтверждающие обратное, суду не представлены». В акционерах ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» действительно числятся Айдан Малик и Айна Малик Гайсины. В списке имущества, которым может оперировать конкурсный управляющий, числятся лишь склады, здания, земельные участки.

Непосредственно производством на комбинате, как выяснилось, занималось ООО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», основным видом деятельности которого были изготовление хлебо-булочных изделий, кондитерских, макаронных. Директором данного предприятия числится Николай Домников. Однако в «Контур. Фокусе» указано, что по причине недостоверных сведений о владельце и руководстве предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» исключено. Дата ликвидации — 23 декабря 2021 года. То есть ООО, из которого массово «по собственному желанию» увольнялись сотрудники, прикрываясь банкротством ОАО, действовало ещё два года после массового увольнения работников. А не хитрая ли это схема? Получается, что фиктивное лицо в собственниках и в руководстве объявляют таковым, предприятие исключают из ЕГРЮЛ и оно ликвидируется без всяких обязательств перед работниками?

Тем временем здание хлебокомбината по улице Уральской, 4 стоит. По сведениям от бывших работников, там сейчас находятся лишь охранники и периодически что-то вывозится. Таков бесславный конец некогда легендарного предприятия, существовавшего в городе Каменске-Уральском с 1941 года, продукция которого побеждала на всероссийских и областных конкурсах.

Каменск-Уральский — это третий по численности населения город в Свердловской области. Здесь проживало на 1 января 2022 года 163 990 тыс. человек. Ровно 30 лет назад здесь жили 209 тыс. человек. В городе, который до сих пор является одним из оплотов металлургической и оборонной промышленности в Свердловской области, в советское время была чрезвычайно развита и лёгкая промышленность. Каменск-Уральский не только обеспечивал себя сам, но и поставлял хлеб, молочку, колбасы в другие города региона. Сегодня же призраками советского прошлого стали кондитерская, швейная, обувная фабрики, ликёро-водочный завод, мясокомбинат, молокозавод и хлебокомбинат. По данному поводу местные специалисты высказывают разные мнения. Безусловно, город пожинает горькие плоды приватизации госимущества. Но немало упрёков звучит по поводу своеобразной инвестиционной политики муниципалитета и по поводу слабой работы в направлении инвестиционной привлекательности Каменска-Уральского.

Здание администрации города Каменск-Уральский © Evgeniy Smirnov, Wikimedia Commons Скульптура на восточном въезде в город (сс) Stels Rus

В нынешнее время новой экономической реальности, импортозамещения что мы видим на инвестиционном портале Каменска-Уральского? В работе такие площадки, как загородный оздоровительный лагерь «Салют», физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, легкоатлетический манеж, картинговая, центр культурного развития. Это, бесспорно, нужные для города социальные объекты. Но где промышленное развитие? И справедливости ради, это даже не муниципальная особенность. Неудивительно, что индекс промышленного производства по полному кругу организаций в Свердловской области, по данным Свердловскстата, в январе–мае 2022 года составил 98,8% к уровню января — мая 2021 года, то есть упал на 1,2%.