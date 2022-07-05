Хабаровск, 5 июля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Хабаровске водитель рейсового автобуса сбил пешехода. Обвинительное заключение — утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Sistak ДТП

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Установлено, что вечером 3 мая 62-летний мужчина, управляя автобусом, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 35-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход скончался в больнице.

Согласно судебной автотехнической экспертизе, водитель автобуса мог предотвратить наезд на человека, затормозив.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде у автобуса, перевозившего пассажиров, отказали тормоза. В результате ДТП пострадали пять человек.