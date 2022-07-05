Сидней, Австралия, 5 июля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Около 50 тысяч человек в крупнейшем городе Австралии Сиднее были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в стране, передает телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».

Леон Комер. Потоп. Около 1911

В некоторых частях мегаполиса за четыре дня выпало около восьми месячных норм осадков. Из-за наводнения оказалось прервано дорожное сообщение и тысячи людей остались без электричества.

Еще в 50 районах Сиднея людей призвали готовиться к эвакуации, поскольку несколько крупных рек начали выходить из берегов. Ненастье обрушилось также и на прилегающие к мегаполису регионы — Хантер и Иллаварру.

В результате масштабных наводнений в Австралии с начала года погибло более 20 человек. Многие из них проживали в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля телеканал Nine News передал о том, что отряды Сил обороны Австралии были привлечены для ликвидации последствий наводнений в районе города Виндзор (штат Новый Южный Уэльс).