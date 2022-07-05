Челябинск, , 06:20 — REGNUM Железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Челябинском может быть ускорено. Этого не исключил челябинский губернатор Алексей Текслер на полях выставки «Иннопром».

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Он отметил, что договорённость с руководством РЖД об ускорении маршрута уже достигнута. Для этого нужна модернизация контактной сети и путей.

«Направление будет совершенствоваться», — сказал чиновник. Как сообщало ИА REGNUM, между Екатеринбургом и Челябинском будут курсировать «Орланы». Максимальная скорость составит 120 км/ч.