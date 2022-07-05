Чебоксары, , 06:18 — REGNUM В столице Чувашии планируется отдать под жилищную застройку 26 земельных участков из выявленных в республике 74-х свободных площадок. Часть участков находится в муниципальной и частной собственности, часть — в неразграниченной государственной собственности. Это следует из данных управления Росреестра по Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Жилищное строительство в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

Под строительство жилья в Чувашии может быть использовано около 111 гектаров (в том числе 25 гектаров уже задействовано). Речь идёт в целом о 74-х земельных участках в республике, из них 26 территорий выявлены в Чебоксарах.

Как следует из документа, наиболее крупные площадки, которые могут быть использованы под многоквартирное жилищное строительство в Чебоксарах, расположены по улицам Репина (1830 кв. метров), Совхозная (1094 кв. метра) и Ашмарина (4398 кв. метра). Кроме того, под многоквартирные дома предлагается использовать земельные участки по улицам Гражданская (№63,65,67, 69 и 71), Сапожников (№ 1, 3), Магницкого (№ 4, 6).

Самые большие свободные участки под индивидуальную жилищную застройку территории выявлены в Сосновке: три территории площадью 19 377 кв. метра, 18 374 кв. метра и 34 032 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, найти свободный участок под жилищное строительство может любой желающий на публичной кадастровой карте Росреестра с помощью онлайн-сервиса «Земля для стройки».

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