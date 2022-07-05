Вашингтон, 5 июля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Разработчик, известный в сети под ником RealIndica, выпустил модификацию (мод) к Red Dead Redemption 2, которая добавляет в игру поддержку технологии масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 компании AMD. Об этом 4 июля сообщил портал DSOGaming.

Rockstar Studios Скриншот игрового процесса игры Red Dead Redemption 2

В основу модификации лёг мод к игре Cyberpunk 2077, который также добавляет в игру поддержку FSR путём «замены» DLSS (схожая технология от Nvidia). Таким образом, геймеры, не имеющие видеокарт Nvidia серии RTX, теперь могут воспользоваться аналогом от AMD.

«Благодаря приросту производительности, такому же, как при DLSS, и улучшенной визуальной точности этот мод идеально подходит, если вы изо всех сил пытаетесь запустить Red Dead Redemption 2 в своем родном разрешении на видеокарте, отличной от RTX», — отметили разработчики.

Для справки: скачать модификацию можно на странице портала NexusMods. Разработчики выложили на ней скриншоты с демонстрацией «картинки» в игре при включении разных режимов.