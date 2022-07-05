Джакарта, 5 июля 2022, 06:17 — REGNUM Рыболовное судно перевернулось у берегов Индонезии, в результате чего пропали без вести 15 человек. Об этом агентству Синьхуа сообщил представитель спасательных служб индонезийского штата Папуа.
«Десять человек удалось спасти, но еще 15 пока числятся пропавшими без вести», — заявили в службе.
Отмечается, что на борту судна находились 25 человек. Поиск пропавших ведется и с воздуха, также к спасательной операции подключили корабли ВМС Индонезии.
Уточняется, что судно вышло в море из провинции Малуку еще 24 июня. Тем не менее пока подробностей произошедшего не приводится. Также неизвестно, что послужило причиной происшествия.