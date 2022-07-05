Джакарта, 5 июля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Рыболовное судно перевернулось у берегов Индонезии, в результате чего пропали без вести 15 человек. Об этом агентству Синьхуа сообщил представитель спасательных служб индонезийского штата Папуа.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

«Десять человек удалось спасти, но еще 15 пока числятся пропавшими без вести», — заявили в службе.

Отмечается, что на борту судна находились 25 человек. Поиск пропавших ведется и с воздуха, также к спасательной операции подключили корабли ВМС Индонезии.

Уточняется, что судно вышло в море из провинции Малуку еще 24 июня. Тем не менее пока подробностей произошедшего не приводится. Также неизвестно, что послужило причиной происшествия.