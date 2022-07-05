Благовещенск, 5 июля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. За инцидент со столкновением поездов в Приамурье, при котором почти год назад погибли четыре человека, выплатило страховку ООО СК «Сбербанк страхование». Теперь компания пытается взыскать эту сумму с виновника ЧП, ООО «Эльга-уголь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе арбитражного суда Амурской области.

Судебное взыскание

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Грузовые поезда столкнулись 17 июля 2021 года. По итогам расследования происшествия его причиной названы невнимательность машиниста и его помощника, самовольное приведение поезда в движение и неприменение экстренного торможения. ООО СК «Сбербанк страхование» выплатило 33 миллиона рублей страхового возмещения в пользу страхователя — «в связи с наступившим страховым событием, на основании условий договоров страхования железнодорожного транспорта».

«Как утверждает заявитель, к нему, тем самым, в порядке суброгации перешло право требования в размере выплаченного страхового возмещения к лицу, ответственному за причиненные убытки, то есть к ООО «Эльга-Транс», — пояснили в арбитражном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, поезда столкнулись на участке железной дороги Улак — Эльга. Дорога принадлежит компании Эльгауголь.