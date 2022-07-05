Дудинка, Красноярский край, 5 июля 2022, 06:13 — REGNUM В городе Дудинка Красноярского края обнаружено тело 14-летнего мальчика, утонувшего в реке Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Вода
Вода
Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Следствие продолжает проверку по факту гибели подростка. По предварительным данным, днём 23 июня он отдыхал на берегу Енисея в Дудинке. С ним отдыхали его одноклассники — мальчик и две девочки.

Подростки плавали в месте, запрещённом для купания. В какой-то момент мальчик и одна из девочек начали тонуть. Двое других детей попытались их спасти. Девочку удалось спасти, а подросток скрылся под водой. Обнаружить его сверстники не смогли.

4 июля тело подростка нашли отдыхающие — в 200 м выше по течению от места утопления между восьмым и девятым причалом реки Енисей.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверка продолжается.

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