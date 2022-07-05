Дудинка, Красноярский край, 5 июля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В городе Дудинка Красноярского края обнаружено тело 14-летнего мальчика, утонувшего в реке Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Следствие продолжает проверку по факту гибели подростка. По предварительным данным, днём 23 июня он отдыхал на берегу Енисея в Дудинке. С ним отдыхали его одноклассники — мальчик и две девочки.

Подростки плавали в месте, запрещённом для купания. В какой-то момент мальчик и одна из девочек начали тонуть. Двое других детей попытались их спасти. Девочку удалось спасти, а подросток скрылся под водой. Обнаружить его сверстники не смогли.

4 июля тело подростка нашли отдыхающие — в 200 м выше по течению от места утопления между восьмым и девятым причалом реки Енисей.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверка продолжается.