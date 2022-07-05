Владивосток, , 06:12 — REGNUM Власти Приморья предлагают изменить порядок изъятия задержанных маломерных судов и их помещения на спецстоянку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Изменения уточняют законодательные требования к местам хранения задержанных маломерных судов, разграничивают зоны ответственности за их хранение и передвижение.

Так, предлагается ввести возможность так называемого «сухого» хранения изъятых маломерных судов, когда задержанное судно транспортируется на специализированную стоянку на суше. При этом выдача судна владельцу должна осуществляется с воды.

Также транспортировку задержанных маломерных судов к берегу предлагается осуществлять только с помощью специального буксира, исключив возможность управления сотрудником Государственной инспекции по маломерным судам.

«Изменения в закон по перемещению задержанных транспортных средств помогут снизить административные нарушения на море», — считают специалисты.

Принять участие в обсуждении поправок в региональный закон могут все желающие до 27 июля текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с начала навигации выявлено уже более ста нарушений на водоёмах.