Горловка, ДНР, 5 июля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Украинские боевики в очередной раз обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрел со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 05:25 мск, он вёлся по направлению: населённый пункт Дзержинск — город Горловка. Киевские войска выпустили по населённому пункту в ДНР 13 снарядов калибром 122 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество пострадавших в результате обстрелов столицы ДНР города Донецка, совершенных украинскими боевиками 4 июля, увеличилось до 31 человека.